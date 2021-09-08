Золото викингов возрастом 1,5 тысячи лет нашел археолог-любитель в Дании

Один из самых больших золотых кладов в истории Дании обнаружил на участке своего одноклассника начинающий любитель археологии Оле Гиннеруп Шитц. Находка была сделана около города Еллинг. На ее поиск мужчина потратил всего несколько часов.

Он рассказал изданию The Irish Sun, что впервые использовал металлоискатель. Шитц заявил, что это была «чистая удача».

«Площадь Дании — 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад», — сообщил он.

Шитц добавил, что попытался размять несколько комков земли и почувствовал небольшой кусок изогнутого металла. Поначалу он решил, что это крышка от банки с селедкой. Но продолжил копать и обнаружил 22 золотых предмета общим весом 2,2 фунта (один килограмм).

Вызванные археологи начали раскопки и обнаружили, что клад был спрятан под большим домом вождя клана в VI веке нашей эры. Больше всего было найдено брактеатов, медальонов, украшенных магическими символами и рунами. Их обычно носили женщины.

На самом большом медальоне изображен бог Один. Похоже, что его создатель вдохновился римскими украшениями. На другом — римский императора Константин IV века нашей эры, прославившийся распространением христианства.

Археологи считают, что находка дает ключ к пониманию того, что скандинавская мифология частично возникла из римской религии и искусства.

Золото будет выставлено в музее Вайле, позже в Национальном музее Дании. Кладоискатель получит компенсацию. Ее сумма, как и стоимость находки, не разглашается.

Археологи обнаружили в крепости Узундара в Байсунском районе Узбекистана цитадель с 13 башнями начала III века до нашей эры. При раскопках были найдены также монеты, оружие и керамика.