В руинах Мосула обнаружили деньги, серебро и золото боевиков ИГ*

Силовики нашли около 1,6 миллиона долларов, килограммы серебра и золотые монеты под руинами одного из домов в Мосуле (Ирак). Как сообщил новостной портал Shafaq News, все эти находки ранее принадлежали контролировавшим долгое время город боевикам ИГ*.

Все находки хранились в так называемом казначействе боевиков, говорится в материале. Правоохранителям удалось выйти на «банк» экстремистов благодаря информации от осведомителей. Все деньги и драгоценные металлы, как отметил ТАСС, были украдены или отобраны у местных жителей.

В тайнике обнаружили 1,59 миллиона долларов, еще 17,5 миллиона иракских динаров (это порядка 12 тысяч долларов). Также силовики нашли 15 килограммов серебра в виде заготовок для монет. Их террористы чеканили, а затем использовали на подконтрольных им территориях. Было также найдено почти 0,5 кг отчеканенных монет из золота и 17,5 кг серебряных слитков. Также иракские силовики обнаружили небольшое количество прочих, пока неустановленных металлов.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.