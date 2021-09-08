Золотистый ретривер на балконе стал главной достопримечательностью Гданьска на Google Maps

В польском городе Гданьске появилась одна из самых популярных достопримечательностей в Gооgle Maps — это золотистый ретривер, который выглядывает с балкона. Первым на это обратил внимание польский журналист Даниэль Тилс в своем аккаунте в Twitter.

В городе на углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто оказалось отмечено место под названием «милый пес на балконе». На фото видно, как красивая собака выглядывает с балкона, усыпанного цветами. Судя по всему, все происходит на одном из нижних этажей здания.

Пес вызвал настоящий бум. По данным туристических сервисов, собака успела стать самой популярной достопримечательностью исторического города. У этого места появились сотни отзывов — разумеется, большинство положительных. Пользователи пишут, что вот таким неожиданным образом загадочную собаку полюбил весь город. Хотя некоторые туристы расстраиваются, что им не удалось увидеть мордочку, был просто пустой балкон.

В Сети сразу же появились страницы собаки в социальных сетях. Но, судя по всему, ни одну из них не вели реальные хозяева питомца. К сожалению, на данный момент локацию убрали с карт Google — вероятнее всего, из-за резкого наплыва пользователей. Появится ли она еще раз, пока неизвестно.

Тем временем, жители элитного поселка в Аргентине страдают от нашествия капибар. Зоологи говорят, что зря жилой комплекс строился в месте естественного обитания грызунов. Более бедные жители вообще радуются, что «толстосумам» наконец-то подпортят жизнь.