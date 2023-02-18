Мир 18 февраля 2023, 22:00 «Знаток геометрии». Медведев высмеял Бербок за слова про поворот Путина на «360 градусов» Зампред Совбеза Медведев: Европой управляют невежественные люди Пресс-служба Кремля

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Россия придерживается «совету» министра МИД Германии Анналены Бербок о «повороте на 360 градусов». Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Twitter.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом изменить свою точку зрения на «360 градусов». По словам немецкого политика, это осчастливит весь мир.

Медведев назвал забавным тот факт, что «Европой управляют такие невежественные люди».

Twitter

«Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — написал он.

Пользователи Сети также указали главе немецкого МИД, что «поворот на 360 градусов» означает возвращение к исходной точке.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что гражданам Европы грозит погибель от рук действующих лидеров ЕС. По его словам, к 2023 году управлением странами ЕС занимаются не совсем компетентные люди.