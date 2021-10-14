Финал интеллектуальной игры Zakovat прошел в Узбекистане. На мероприятии президент республики Шавкат Мирзиеев вручил награды победителям. Среди призов — машины и внушительные суммы в долларах.

«Вы являетесь примером для всей молодежи Узбекистана. Я горжусь вами», — сказал глава государства.

По его словам, интеллектуальные игры в стране нужно развивать и дальше. Для этого на игру будут ежегодно выделять не менее 4,7 миллиона долларов.

Победителям игры он вручил государственные награды «За высокий интеллектуальный потенциал, способности и искания, инициативность и лидерство».

На основе игры по инициативе фонда масс-медиа Узбекистана в стране уже появилось молодежное движение. Его участники объединились в одноименном клубе Zakovat.

Цель этого движения — сделать интеллектуальные игры популярнее. Так, в Ташкенте в этом году провели шахматный турнир Zakovat-Ganbit, в котором приняли участие Юдит Полгар, Вишванатан Ананд, Тимур Гареев, Рустам Касымджанов и многие другие.

Размах всех проводимых мероприятий и существенные призовые фонды (за первое место около 10 тысяч долларов) способствовали тому, что в клуб Zakovat стали вступать десятки тысяч претендентов на участие в играх. Только для участия в турнире Zakovat Ташкента и Ташкентской области было сформировано более 600 команд.

Есть и русскоязычная лига Zakovat. В чемпионате RU-лиги участвовали 187 команд. Это, по словам организаторов, стало абсолютным мировым рекордом в русскоязычном сегменте.

Zakovat — это аналог известной игры «Что? Где? Когда?», в которую играют уже на протяжении 20 лет.