08 мая 2023, 16:40
Знамя Победы подняли над зданием Рейхстага в Берлине
«Известия»: над зданием Рейхстага в Берлине заметили Знамя Победы
Красное Знамя Победы с серпом и молотом подняли над зданием Рейхстага в центре Берлина. Рядом со стягом установили государственный флаг ФРГ. Очевидцы начали начали делиться снимками в соцсетях, сообщили «Известия».
Пресс-служба бундестага в ответ на запрос РИА «Новости» заявила, что все фото и видео из соцсетей не имеют ничего общего с действительностью.
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«У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — сказала представитель пресс-службы парламента Германии.
В Берлине уже второй год подряд действует запрет на ношение флагов и символики России и СССР у советских мемориалов. Это правило распространяется на всех, кроме ветеранов и дипломатов.
В 2023 году ограничения частично сняли, разрешив вывешивать знамя у советских мемориалов. Помимо этого, суд позволил демонстрировать российские флаги и символы во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая.
День Победы 9 мая
Германия
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