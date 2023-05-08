Мир 08 мая 2023, 16:40 Знамя Победы подняли над зданием Рейхстага в Берлине «Известия»: над зданием Рейхстага в Берлине заметили Знамя Победы Соцсети

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Красное Знамя Победы с серпом и молотом подняли над зданием Рейхстага в центре Берлина. Рядом со стягом установили государственный флаг ФРГ. Очевидцы начали начали делиться снимками в соцсетях, сообщили «Известия».

Пресс-служба бундестага в ответ на запрос РИА «Новости» заявила, что все фото и видео из соцсетей не имеют ничего общего с действительностью.

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«У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — сказала представитель пресс-службы парламента Германии.

В Берлине уже второй год подряд действует запрет на ношение флагов и символики России и СССР у советских мемориалов. Это правило распространяется на всех, кроме ветеранов и дипломатов.

В 2023 году ограничения частично сняли, разрешив вывешивать знамя у советских мемориалов. Помимо этого, суд позволил демонстрировать российские флаги и символы во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая.