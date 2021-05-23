Знаменосца сборной Индии на Играх в Лондоне заподозрили в убийстве

Знаменосца сборной Индии на Играх в Лондоне, бывшего борца вольного стиля Сушила Кумара арестовали по подозрению в убийстве. Информация об этом появилась на сайте Xinhua News Agency.

По данным сайта, спортсмен ударился в бега 4 мая. Тогда во время драки погиб один борец. Кумар был признан одним из нападавших. Полиция даже объявила о награде в размере 1,4 тысячи долларов за информацию о спортсмене. В результате Сушил Кумар был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Спортсмену 38 лет, в 2010 году он стал чемпионом мира в весовой категории до 66 килограммов. Также у него есть бронзовая и серебряная медали Олимпийских игр.

Прошлой весной 30-летний боец ММА Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в штате Огайо. Он умер от огнестрельных ранений в больнице. Что стало причиной перестрелки — неизвестно. Тогда компания Bellator начала сбор денег на похороны и поддержку семьи — у спортсмена остались трое маленьких детей. Боец выступал в смешанных единоборствах около десяти лет.