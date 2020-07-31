Знаменитостей показали до и после фотошопа

В аккаунте есть фото моделей Кендал Дженер, Джиджи Хадид, Беллы Хадид, Хайли Бибер, Кайли Дженнер, Кейт Мосс.

Также автор постов выкладывает реальные снимки известных блогерш — Анастасии Квитко, Юлианы Свити, Анжелики Андреевой и других. Попали под разоблачение фотографии исполнительниц, актрис и других представителей шоу-бизнеса.

В основном автор посвящает посты женщинам, но есть и парочка мужчин. Например, парни, которые нарисовали себе поддельный пресс.

Комментаторы под постами недоумевают, зачем часто и так красивые люди с хорошей фигурой пытаются превратить себя в «ангелов». Знаменитости делают талию уже, ноги длиннее, кожу ровнее, губы пухлее. В итоге на снимках других людей они выглядят совсем не так, как в своих аккаунтах или на страницах модных журналов.