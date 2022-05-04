Знаменитого американского петуха Карла нашли мертвым

Жители Оушен-Спрингс в штате Миссисипи любили местного петуха Карла. Птица была местной знаменитостью. Недавно тело Карла обнаружили без признаков жизни. Газета The Washington Post сообщила, что его убила бывшая сотрудница исправительной колонии для несовершеннолетних.

Карл был знаменитостью у жителей города. Он «жил» в тату-салоне. Петуха часто фотографировали или просто наблюдали за ним со стороны.

Владелец заведения Мэтт Стебли сообщил, что у петуха даже был свой ежедневный график. Карл каждый день «просыпался, гулял по городу и угощался рогаликом в булочной». Также Карла часто видели в кофейнях, магазинах с пончиками и даже в фитнес-центре.

На прошлой неделе Карл пропал. Только спустя несколько дней жители Оушен-Спрингс узнали, что случилось с местной знаменитостью. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что Карла похитила женщина. Она работала сотрудником исправительной колонии для несовершеннолетних. Женщина убила Карла и выбросила тело пернатой знаменитости в соседнем городе.

Известно, что расправившаяся с петухом женщина ранее уже привлекалась к ответственности за жестокое обращение с животными. Ее уже уволили. Мотивы убийства Карла пока не разглашаются.