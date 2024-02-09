Мир 09 февраля 2024, 12:35 Знакомая Сырского назвала его предателем RT: матери главкома ВСУ Сырского предлагали отречься от сына Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Матери нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского предлагали отречься от сына. Об этом рассказала RT его знакомая Татьяна Веселова.

Женщина раньше общалась с родными Сырского. Сейчас она возглавляет музей одной из школ Владимира, где проживают родители главкома ВСУ.

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Веселова рассказала, что Сырский окончил военное училище в Москве. В 1980-х года уехал на Украину и поступил на учебу сначала в Чугуеве, а затем в Киеве. Там он женился. Как отметила Татьяна, мать Сырского рассказывала, что его теща спустя время уехала в Австралию.

Женщина предположила, что главком пропитался идеологией ВСУ после многолетней учебы в республике. Она подчеркнула, что «нормальный человек так не поступает».

«У нас был вечер встречи с выпускниками, многие знали Александра, и все в один голос осудили его и сказали, что он предатель — воюет против своих», — рассказала Веселова.

Она призналась, что после начала СВО перестала общаться с семьей Сырских именно из-за Александра. Его родственники сейчас стараются сидеть тихо, уточнили женщина. Татьяна добавила, что в свое время матери Сырского предлагали отречься от сына.

Его назначили главкомом ВСУ 8 февраля. Сырский сменил на посту Валерия Залужного. Украинские военные прозвали нового главнокомандующего «мясником».