Мир 24 декабря 2022, 16:51 Знаки «Колонна» на армейских грузовиках Белоруссии приняли за военные символы СМИ Украины приняли знаки «Колонна» на машинах ВС Белоруссии за военные символы Публичное достояние

Читать 360tv в

Украинские СМИ начали распространять фотографии, на которых военные грузовики едут по Белоруссии с буквой «К» в желтом квадрате. Украинские журналисты решили, что это тактический знак, который может означать, что вооружение силы республики готовы выступить против киевского режима.

Украинцы подумали, что буква обозначает «Киев». Они решили, что армия Белоруссии скоро начнет свое участие в боевых действиях. Однако литера нанесена не на сами грузовики, а на специальные желтые таблички. Они к военной символике не имеют никакого отношения.

Реклама

Таблички обозначают движение колонны. Согласно правилам дорожного движения, этот знак просто предупреждает водителей, что колонна может быть длинной, поэтому от обгона лучше воздержаться.

Реклама

По данным «Царьграда», министр обороны Украины Алексей Резников уже успел забить тревогу из-за буквы «К» на белорусской технике. Он заявил, что Россия и Белоруссия готовят новое вторжение и хотят отобрать Киев и страны на северо-западе. Глава украинского Минобороны подчеркнул, что из-за это НАТО должен выделить государству еще больше денег и оружия.