Мир 04 июня 2023, 03:31 Знак Z стали использовать в Косове как символ протеста против НАТО — СМИ Guardian: в Косове сербы используют знак Z как символ протеста против НАТО РИА «Новости»

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Символ российской спецоперации букву Z стали использовать сербы на севере Косова как знак протеста против НАТО. Литеру стали наносить на бронированные автомобили альянса, сообщила британская газета The Guardian.

Косовские сербы протестуют против косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля на выборах, которые бойкотировало сербское большинство, преимущественно проживающее на этих территориях.

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Сербы массово вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич, однако строения уже окружили рядами колючей проволоки. Сербы закидали контингент НАТО KFOR слезоточивым газом и шумовыми гранатами, а также раскрасили натовские автомобили буквой Z, которая является символом российской спецоперации на Украине.

Выборы в Косове — это «издевательство над здравым смыслом» и провокация, поощряемая западными странами. Конфликт на севере республики стал частью гибридной войны против президента Сербии Александра Вучича, независимая политика которого не нравится остальному Западу.