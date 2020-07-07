Знак «Украина» разрушили в Луганской области
В поселке Станица Луганская (Луганская область) 52-летний мужчина разрушил знак с надписью «Украина». Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские СМИ.
Правоохранители выехали на место происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.
Отмечается, что ранее из-за распространения коронавирусной инфекции прекращал работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе.