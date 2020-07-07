Знак «Украина» разрушили в Луганской области

Правоохранители выехали на место происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

Отмечается, что ранее из-за распространения коронавирусной инфекции прекращал работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе.