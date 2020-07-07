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    07 июля 2020, 11:59

    Знак «Украина» разрушили в Луганской области

    Артур Блянихов

    В поселке Станица Луганская (Луганская область) 52-летний мужчина разрушил знак с надписью «Украина». Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Правоохранители выехали на место происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

    Отмечается, что ранее из-за распространения коронавирусной инфекции прекращал работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе.