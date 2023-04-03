Мир 03 апреля 2023, 04:06 «Знай свое место». Эрдоган отказался от встреч с послом США в Турции Эрдоган отказал в приемах послу США в Турции за переговоры с конкурентом РИА «Новости»

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Лидер Турции Реджеп Эрдоган отказался от встреч с послом США в Анкаре после его переговоров с кандидатом в президенты от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Тот выступает от семи оппозиционных партий, сообщила газета Star.

Кылычдароглу встретился с главой дипмиссии США Джеффри Флейком, который был инициатором разговора. Это не на шутку разгневало Эрдогана, который заявил, что посол должен знать, что его собеседник — это президент.

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«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» — возмутился глава Турции.

Президент заявил, что отныне его двери для американского посла закрыты. А сам дипломат должен «знать свое место».

«Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место <…> Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», — резко высказался Эрдоган.

Выборы президента в Турции запланированы на 14 мая. Основной оппонент Эрдогана — выдвиженец «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин может прибыть в Анкару в апреле. Это связано с загрузкой топлива в АЭС «Аккую» в Мерсине, которая назначена на 27 апреля.