Мир 27 июня 2023, 17:23 Значительную часть российского ядерного оружия уже завезли в Белоруссию — Лукашенко Лидер Белоруссии Лукашенко: в страну уже завезли значительную часть ядерного оружия России РИА «Новости»

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В Белоруссию уже доставили значительную часть ядерного оружия, запланированного к ввозу, сообщил президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерском составу. Его процитировало БелТА.

Лукашенко опроверг распространившиеся в польских и других зарубежных СМИ слухи о том, что ЧВК «Вагнер» якобы будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. По словам белорусского лидера, это всего лишь вброс: ядерное оружие есть кому охранять без вагнеровцев, ресурсов хватает.

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«Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Белоруссию. <…> Охраняют россияне и белорусы», — констатировал Лукашенко.

Он уточнил, что белорусы помогают более опытным россиянам обслуживать это ядерное оружие и, как выяснилось, это «непростое мероприятие». Лукашенко признался, что в первую очередь лично несет ответственность за сохранность оружия.