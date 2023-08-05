Мир 05 августа 2023, 07:12 Значительное сокращение поддержки Украины в США заметили во Франции Французский политик Филиппо: поддержка Украины в США значительно сократилась YouTube

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Поддержка Украины в США начала стремительно сокращаться, уже свыше половины населения страны выступают против оказания дополнительной помощи Владимиру Зеленскому. Об этом в социальной сети X сообщил французский политик Флориан Филиппо.

Он сослался на опрос телеканала CNN, в соответствии с которым 55% американских граждан не хотят больше оказывать дополнительную помощь Украине.

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«Вот и все! Уже есть большинство. США собрались избавиться от собственной марионетки?» — задался вопросом Филиппо.

Президент США Джо Байден заявлял, что Украина застряла с американцами. Политолог Александер Марковски расшифровал это послание как требование поставлять еще больше «пушечного мяса».

Ранее Филиппо напомнил об обещании Зеленского не использовать поставленную западную технику против территории России. По мнению политика, подобные атаки грозят Третьей мировой войной.