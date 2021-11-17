Цена газа в Европе значительно выросла. Она составила одну тысячу долларов за одну тысячу кубометров впервые с 27 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

При этом стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила почти 1002 доллара за одну тысячу кубометров, передал RT.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска рассказал, почему в Европе так сильно выросли цены на газ. По его словам, причина этого заключается в плохом образовании европейских политиков.