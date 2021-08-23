В МИД РФ сочли «нулевым» значение доклада ОБСЕ о выборах в России

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко счел «нулевым» значение доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах в Госдуму. Об этом он рассказал в беседе с «Коммерсантом».

«Как мы можем всерьез воспринимать отчет от людей, которых здесь не было? Это было бы абсурдно. Это же будет документ из жанра: „Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу“. Иными словами, значение этого доклада будет нулевое», — сказал Грушко.

БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей, если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, «то милости просим», отметил замминистра.

У России, как напомнил Грушко, длительная история сотрудничества с БДИПЧ, раньше РФ принимала самые большие наблюдательные миссии бюро.

Замглавы МИД добавил, что Россия надеется на приезд представителей многих международных организаций в целях наблюдения за выборами в России в сентябре, и международное наблюдение состоится.

Россия приветствует конструктивное взаимодействие с БДИПЧ ОБСЕ, отметил Грушко. Однако он также уточнил, что вызывает вопрос, как может быть, что на выборы американского президента в ноябре прошлого года Бюро направило 47 наблюдателей по причине пандемии коронавируса, а в Россию требуют направить 500.