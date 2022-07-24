«Злыдней в Госдепе порвет». Захарова опубликовала съемку Лаврова в штаб-квартире Лиги арабских государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе поездки в Каир посетил штаб-квартиру Лиги арабских государств. Там глава внешнеполитического ведомства России под фотокамеры встретился с известными политиками. Видео с места события опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Злыдней в Госдепе сейчас порвет — сколько фотографий получилось», — подписала она видео.

Накануне Захарова, рассказывая о поездке Лаврова в Египет, заявила, что американские дипломаты потребовали от руководства африканских стран не фотографироваться с Лавровым, чтобы Россия не использовала эти снимки как доказательство отсутствия изоляции от мира.

Египет стал первой страной рабочего турне Лаврова по странам Африки. В ближайшее время российский министр отправится в Эфиопию, Уганду и Республику Конго.