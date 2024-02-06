Мир 06 февраля 2024, 12:42 Зловещий сигнал из загробного мира. Медведев прокомментировал «беседу» Байдена с покойником Зампред СБ Медведев пошутил над Байденом, перепутавшим Макрона с Миттераном IMAGO/Kyle Mazza/globallookpress

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Президент США Джо Байден получил «зловещий сигнал из загробного мира». Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю «беседу» американского лидера с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.

Политик напомнил о пропаже министра обороны США Ллойда Остина, которую Байден вряд ли бы заметил, если бы общественность не встрепенулась.

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«И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от „минитменов“ и „томагавков“ — он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал», — написал Медведев.

По его словам, миру стало страшно из-за неизвестности с судьбой чемоданчика, ведь он мог оказаться в руках русских, которые «перепрошили там все и подготовили к самоликвидации ядерный потенциал США». Ответ на вопрос о том, что было с чемоданчиком, появился 6 февраля.

«Так вот в чем дело! Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика)», — заявил Медведев.

Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе рассказал историю о встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании. Но в этот момент глава США перепутал президентов и заявил, что общался с Миттераном, который умер еще в 1996 году.