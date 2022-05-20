«Зловещий кризис» увидели в экономике Германии из-за Украины

Обострение ситуации на Украине вызвало шок в немецкой экономике и в дальнейшем переросло в экзистенциальный кризис. Об этом говорится в статье газеты Handelsblatt.

В материале приведены итоги исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором приняли участие 25 тысяч компаний. Как удалось выяснить, в результате кризиса на Украине около трети немецких предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике. При этом на положительные изменения надеются только 19%.

«Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году», — отметил генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.

В статье отмечается, что последствия событий, происходящих на Украине, превращаются в структурный кризис, который способен затянуться на годы, а экономический спад может оказаться особенно «зловещим».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что «политически открыт» для идеи о конфискации зарубежных активов Центробанка России. Он отметил, что данный вопрос обсуждается странами G7 и Евросоюза.