Мир 28 мая 2023, 11:08 Зловещие планы Украины на ЗАЭС сочли несбыточными Карчаа: коллектив ЗАЭС и ВС России способны предотвратить любые провокации против ЗАЭС РИА «Новости»

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Российские военные и сотрудники Запорожской атомной электростанции способны предотвратить любые провокации со стороны ВСУ. Об этом в комментарии ТАСС заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Какими бы зловещими ни были планы Украины и коллективного Запада по отношению к ЗАЭС и России, они читаемы», — заметил он.

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Воля и профессионализм коллектива ЗАЭС и российских военных смогут обеспечить успешную защиту объекта, выразил уверенность собеседник агентства.

Так Карчаа прокомментировал заявления Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС.

По словам советника гендиректора Росэнергоатома, сейчас на ЗАЭС нормальная обстановка, радиационный фон в норме, а работа идет штатно.

В минувшую пятницу, 26 мая, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевский режим планирует устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции, обвинив в произошедшем Россию.