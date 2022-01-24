Злоумышленники проникли в дом футболиста Карима Бензема

В элитном жилом комплексе в Мадриде произошло ограбление. Неизвестные проникли в дом футболиста Карима Бензема через сад, когда в здании никого не было. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В этом время у игрока «Реала» состоялся неудачный матч против «Эльче». Бензем не смог забить решающий пенальти.

Что именно злоумышленники похитили из жилища, неизвестно. В 2019 году футболиста ограбили во время полуфинального матча Кубка Испании «Реал» — «Барселона».