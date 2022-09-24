Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Читать 360tv в

Неизвестные вандалы разрисовали оскорбительными надписями памятник Пушкину в Киеве. На монументе в парке имени русского поэта злоумышленники оставили оскорбления в адрес русских. Фотографии памятника появились на сайте агентства «Укринформ».

Этот монумент высотой более семи метров считается самым большим из всех установленных в Киеве в честь великого русского поэта. До начала «войны с памятниками» в городе было восемь монументов в честь Александра Пушкина.

Реклама

Массовая «декоммунизация» на Украине началась в 2014 году. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование географических объектов, основанных на советском прошлом. В последнее время украинские власти начали активно сносить монументы, памятные доски, связанные с Россией.

Реклама

В середине сентября в городе Арциз Одесской области снесли памятник Карлу Марксу, который стоял рядом со зданием горсовета. Еще один планируют снести в селе Холмском Одесской области. Следующий в этом списке — памятник Дмитрию Донскому.

Памятники

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама