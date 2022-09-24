Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских | 360°

Мир 24 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских Unsplash.com

Читать 360tv в

Неизвестные вандалы разрисовали оскорбительными надписями памятник Пушкину в Киеве. На монументе в парке имени русского поэта злоумышленники оставили оскорбления в адрес русских. Фотографии памятника появились на сайте агентства «Укринформ».

Этот монумент высотой более семи метров считается самым большим из всех установленных в Киеве в честь великого русского поэта. До начала «войны с памятниками» в городе было восемь монументов в честь Александра Пушкина.

Реклама

Массовая «декоммунизация» на Украине началась в 2014 году. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование географических объектов, основанных на советском прошлом. В последнее время украинские власти начали активно сносить монументы, памятные доски, связанные с Россией.

Реклама

В середине сентября в городе Арциз Одесской области снесли памятник Карлу Марксу, который стоял рядом со зданием горсовета. Еще один планируют снести в селе Холмском Одесской области. Следующий в этом списке — памятник Дмитрию Донскому.

0 0 0 0 0 0