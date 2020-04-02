Злоумышленники нашли новый способ наживы на туристах во время пандемии коронавируса

Директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов уточнил, что теперь злоумышленники притворяются представителями авиакомпании и предлагают вернуть деньги за билет на карту. Так они получают все данные пострадавшего.

«Мошенники адаптируют свои скрипты под актуальные проблемы людей, используя психологические приемы. Люди, которые ищут любой способ вернуть деньги, могут на эмоциях предоставить полные данные карты злоумышленнику и сообщить одноразовый платежный код, который придет на мобильный. В этом случае мошенник просто спишет средства с карты», — пояснил Соколов.

По мнению аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, во время пандемии коронавируса такой метод не будет самым популярным. Он убежден, что преступники захотят освоить кибермошенничество.

«Рекомендуется все действия, включая перебронирование, осуществлять через официальный сайт, на котором приобретался авиабилет. В ситуации, когда использовались сторонние сервисные сайты, правильно будет сначала уточнить порядок возврата или обмена авиабилета у перевозчика. Только после этого можно приступать к оформлению», — добавил лен Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов.

По его словам, лучше использовать банковские карты, на которых не хранятся крупные суммы. Если пользователь замечает неизвестное списание средств, то карту следует заблокировать.