Мир 02 декабря 2022, 17:38 Злоумышленники из Гостомеля срезали со здания граффити Бэнкси «Политика Страны»: злоумышленники срезали с фасада здания в Гостомеле граффити Бэнкси Telegram

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С фасада здания в Гостомеле пропало граффити уличного художника Бэнкси. Об этом рассказали в Telegram-канале издания «Политика Страны».

Авторы материала поделились снимками поврежденного фасада. Также они предположили, что изначально художник нанес граффити на утеплитель. По их мнению, злоумышленники украли работу Бэнкси, подрезав пенопласт. Под срезанным полотном обнаружилась кирпичная кладка дома.

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На исчезнувшей работе Бэнкси была изображена домохозяйка в бигуди, которая надела противогаз. В правой руке героиня держала огнетушитель.

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Также авторы материала заявили, что похитителей уже поймали. При этом судьба картины до сих пор неизвестна.

Всего знаменитый уличный художник создал семь граффити на территории Украины. Свои работы он наносил на здания в столице и в пострадавших населенных пунктах региона.