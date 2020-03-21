Злоумышленник угнал полный грузовик туалетной бумаги

В США из-за коронавируса люди в панике скупают туалетную бумагу, но есть и те, кто решил не ограничиваться предложениями магазинов. В Северной Каролине злоумышленник угнал целый грузовик с тоннами «ценной» бумаги.

Как сообщил Fox News, полиция заметила грузовик, который нарушил правила дорожного движения. Они поехали за ним до конца маршрута и выяснили, что фура находится в угоне. В нем находилось более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.

Полиция не стала раскрывать имя нарушителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».

Из-за пандемии коронавируса люди в панике бросились закупать продукты. Неожиданно, самым популярным товаром стали не крупы, сахар и соль, а туалетная бумага. Люди не просто скупали товар, они еще за него дрались в супермаркетах.

Ранее россиянам объяснили, что они напрасно закупаются впрок. Минпромторг пообещал не закрывать продуктовые магазины из-за коронавируса. Поэтому нет необходимости покупать много продуктов или паниковать, если какая-то торговая полка опустела.