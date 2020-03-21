Злоумышленник угнал полный грузовик туалетной бумаги
Как сообщил Fox News, полиция заметила грузовик, который нарушил правила дорожного движения. Они поехали за ним до конца маршрута и выяснили, что фура находится в угоне. В нем находилось более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.
Полиция не стала раскрывать имя нарушителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».
Из-за пандемии коронавируса люди в панике бросились закупать продукты. Неожиданно, самым популярным товаром стали не крупы, сахар и соль, а туалетная бумага. Люди не просто скупали товар, они еще за него дрались в супермаркетах.
Ранее россиянам объяснили, что они напрасно закупаются впрок. Минпромторг пообещал не закрывать продуктовые магазины из-за коронавируса. Поэтому нет необходимости покупать много продуктов или паниковать, если какая-то торговая полка опустела.