Злоумышленник разослал компаниям в Нидерландах посылки со взрывчаткой

Полиция Нидерландов сообщила, что несколько компаний из Роттердама, Амстердама и Утрехта получили ряд посылок. В коробках находилась взрывчатка. Обошлось без жертв.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что на заправке и в отеле Амстердама обнаружились подозрительные посылки. Такие же почтовые отправления получила компания, которая занимается продажей автомобилей, и агентство недвижимости в Роттердаме.

«Ни в одном из случаев ущерб не был нанесен, поскольку взрывчатка не сдетонировала», — рассказали правоохранители.

Полицейские предполагают, что все посылки были отправлены одним и тем же человеком. Его личность устанавливается.