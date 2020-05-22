Зюганову и Фадееву запретили въезд на Украину

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма Пресс-центр СБУ.

Геннадию Зюганову и Максиму Фадееву запретили посещать Украину на три года. Такие решения касаются людей, чьи действия несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности страны.

В сообщении уточнили, что въезд на Украину больше недоступен 19 членам международных террористических организаций, 16 пропагандистам сепаратизма, четырем неонацистам и двум участникам незаконных вооруженных формирований. К какой именно категории СБУ отнесла Зюганова и Фадеева, не уточняют.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон провел два интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. После публикации роликов он объявил, что общался со спикерами в «содружестве с украинскими спецслужбами», а флэшки с записями бесед уже передал в Гаагу. В ответ на это Наталья Поклонская назвала его спецагентом СБУ, а не профессиональным журналистом.