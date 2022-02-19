Зюганов заявил о важном решении по Донбассу

В России должны принять важное решение по самопровозглашенным республикам Донбасса. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что это произойдет в начале следующей недели.

Политик в беседе с Ura.ru уточнил, что российская сторона озвучит свою позицию 21 февраля.

«В понедельник. Следите внимательно», — сказал Зюганов.

Эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась вечером 18 февраля на фоне обострения ситуации на украинской границе. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что наступление украинских войск может начаться в любой момент.

Президент РФ Владимир Путин уже отдал распоряжения по приему беженцев в Ростовской области. В регион выехал врио главы МЧС Александр Чуприян.

Из ДНР в Россию в первую очередь отправят женщин и детей. Жителей ЛНР тоже призвали выехать в РФ как можно быстрее. Приказ не касается людей, задействованных в работе социальной и гражданской инфраструктуры, и имеющих предписание на мобилизацию.