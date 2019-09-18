Зюганов учуял американщину в атаках на саудовские НПЗ

Американист объяснил, почему Трамп не станет развязывать войну с Ираном Подробнее

«Что касается этой атаки, я вам скажу, это пахнет американщиной. Главные специалисты на счет провокаций», — отметил Зюганов.

В подтверждение своих слов он напомнил, что США не раз прибегали к подобной тактике. чтобы добиться своих целей. Сейчас Вашингтон начал борьбу в нефтяной сфере.

«Им (Штатам — прим.ред.) нужен повод для того, чтобы шарахнуть по Ирану, а наша задача — максимально это учитывать, ну и помнить, что основные поставщики нефти на мировой рынок — это мы, Саудовская Аравия… и американцы. Идет война на рынке», — пояснил политик.

США обвинили Иран в нападении на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. На предприятиях произошел пожар после атаки дронов 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность за произошедшее на себя, но Вашингтон был непреклонен. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к произошедшему причастен Тегеран, несмотря на то, что тот не согласился с обвинениями.