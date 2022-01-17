Зять Назарбаева покинул пост председателя нацпалаты предпринимателей
Зять Назарбаева Кулибаев ушел с должности председателей нацпалаты предпринимателей
Тимур Кулибаев, муж дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары объявил о том, что покидает должность председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом гласит его заявление на официальном сайте палаты.
«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — написал Кулибаев, оставив причину отставки неизвестной.
Он поблагодарил коллег за работу, отметив, что деятельность палаты помогла наладить конструктивный диалог бизнеса и власти. Кулибаев возглавлял палату на протяжении последних восьми лет.
Бизнесмен и его супруга Динара являются владельцами Народного банка Казахстана, крупнейшего в стране.
Ранее Forbes публиковал данные по финансовому состоянию Кулибаева и Назарбаевой, их активы оцениваются почти в 6 миллиардов долларов.