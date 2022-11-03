Энергетический кризис в Молдавии: премьер Санду попросила Румынию экономить, но это не поможет пережить зиму | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 01:05 Зимой Молдавия начнет жить в Средневековье «Голос Мордора»: Молдавия попросила Румынию экономить энергию, но это ей не поможет РИА "Новости"

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам Румынии с призывом экономить электроэнергию ради ее страны. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», глава правительства «совсем потеряла совесть». В комментарии специально для Telegram-канала «360» он поделился своими мыслями о том, к чему приведет инициатива Санду.

Далее — прямая речь автора.

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«Считаю, что если бы румынские потребители приложили бы усилия, чтобы немного сэкономить электричество, этого было бы достаточно для того, чтобы Молдавия смогла преодолеть кризис», — сказала премьер Молдавии.

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Удивительная забота о собственном народе! Особенно учитывая то, что у самой Майи Санду тоже есть румынский паспорт. Значит, скорее всего и она тоже будет экономить. Лишь бы простым людям хватило.

Но правда сурова. И она в том, что все равно не хватит. Что ждет Молдавию грядущей зимой — не берется предсказать никто. Нет газа, и его поставки вряд ли возобновятся, с электроэнергией огромные проблемы, так как главная молдавская ГРЭС находится в Приднестровье и не горит желанием поставлять энергию в Молдавию. Энергию приходится покупать у братской Румынии по цене в пять раз выше, чем она стоила ранее.

Молдавия из-за энергокризиса вернулась в Средневековье

Зато есть сайт для населения по закупке дров. Только вот вряд ли он чем-то поможет городским жителям. В Молдавии может грянуть масштабный энергетический кризис, равных которому еще не было. В домах не будет не только тепла и электроэнергии, но обязательно начнутся проблемы с водоснабжением и даже канализацией. Фактически, Молдавия начнет жить в самом настоящем Средневековье. И это не преувеличение, а объективная реальность — энергии для населения у республики попросту нет и взять ее негде.

По крайней мере — при нынешней русофобской власти. Но она буквально зубами вцепилась в свои места и начала воевать с собственным народом. В Молдавии не утихают многотысячные протесты, похоже, что власть решила реализовать силовой сценарий. По крайней мере, уже начались задержания оппозиционных политиков. А Майя Санду вообще не намерена слушать свой народ, который требует от нее уйти в отставку.

Выход из кризиса есть

Может что-то спасти Молдавию в данной ситуации? Может. Восстановление отношений с Россией и Приднестровьем. Но при нынешней власти это точно невозможно ни в каком виде. А времени до зимы остается все меньше. И если ничего не изменится, то грядущую зиму Молдавия будет жить в холоде и темноте.