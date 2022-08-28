Зимой британские дети будут ходить в неотапливаемые школы

Британские школы рассматривают возможность снизить температуру в классах и закупить джемперы для учеников. Об этом сообщила газета The Sun.

«Что бы ни случилось, мы должны сохранить отопление в школах. Мы не можем позволить ученикам замерзнуть. Возможно, придется понизить температуру на один-два градуса и попросить всех носить джемперы. Но у нас много учеников из малообеспеченных семей, так что предоставить одежду придется нам», — рассказал глава сети средних школ Oasis Academies Стив Чалк.

Он также сообщил, что в ближайшее время наверняка станет больше детей, берущих бесплатные завтраки, — родители не упустят шанс сэкономить таким образом.

Ранее эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич признал, что Россия может год не поставлять газ в Европу без каких-либо последствий для себя. Он посчитал, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 миллиардов долларов в квартал даже при сокращении объема поставок.