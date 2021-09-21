Фазель счел объятия с Лукашенко на зимней встрече ошибкой

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель во время встречи с Александром Лукашенко заключил президента Белоруссии в объятия. Свой поступок спортивный функционер назвал ошибкой.

Фазель пояснил, что действовал исключительно из благих намерений. Однако ситуация вышла из-под контроля. Его слова привел Blick.

«Наверное, я был наивен. Я думал, что смогу принести пользу. И мне пришлось прятаться несколько дней. Последовавшая за этим буря оказалась необычайно сильной», — сказал глава IIHF.

Рене Фазель и Александр Лукашенко встретились в январе 2021 года, чтобы обсудить организацию чемпионата мира по хоккею. Турнир должен был пройти в Минске и Латвии. После встречи с белорусским лидером на Фазеля обрушилась критика.

Белоруссию в итоге лишили права проведения соревнований из-за сложной политической обстановки в стране. Чемпионат приняла Латвия, победителем в котором стала Канада.