Зимбабве угрожает небывалый голод из-за засухи. Кукурузу купят у Украины

Половину урожая зерновых утратили в Зимбабве. Это произошло в основном из-за засухи, которая накрыла страну. Впрочем, и без этого здесь, по подсчетам ООН, недоедает каждый второй житель страны — почти восемь миллионов человек.

На территории Зимбабве продолжает стоять жаркая и сухая погода. В результате жары многие культуры не взошли, другие засохли на корню. Потеряна уже половина урожая кукурузы — основной сельскохозяйственной культуры региона, сообщил ТАСС.

В стране еще в августе начали раздачу продуктов питания самым нищим слоям населения. Программа работает под эгидой ООН. В ближайшее время продовольственная помощь понадобится более четырем миллионам зимбабвийцев.

На фоне надвигающегося голода в стране разгулялась небывалая инфляция. Зимбабвийский доллар настолько обесценился, что его уже и не рассматривают как средство платежа. Люди продают последнее, избавляются от домашней скотины, берут кредиты — все ради того, чтобы просто купить еды. Но даже те, у кого есть деньги, не чувствуют себя в безопасности: рынки практически опустели и еды купить становится чем дальше, тем труднее.

«Учитывая сложность создавшейся ситуации, правительство рассматривает возможность добавить в список субсидированных товаров хлеб, соль, мыло и растительное масло», — объявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

По словам главы государства, на выручку Зимбабве придет Украина. Киев готов поставить Хараре крупную партию кукурузы. Также идут переговоры о поставках продовольствия из Мексики и ЮАР.