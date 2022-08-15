«Зима станет важным тестом». Пушков согласился с мрачным прогнозом для Германии

Предстоящая зима из-за сокращения поставок газа станет для экономики и промышленности Германии непростым испытанием, а для властей — важным тестом. Об этом заявил в Telegram-канале член комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Немецкие власти заявили, что страна переживет зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Однако сенатор усомнился в этом. Он заявил, что реальное положение дел покажет время, и назвал этот период проверкой для чиновников.

«Как это скажется на экономике и промышленности Германии? Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом», — написал сенатор.

Страны Европейского союза согласовали план по добровольному снижению спроса на газ на 15%. Он рассчитан до конца марта следующего года. Премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предупредил, что Германия не сможет отказаться от газа из России, а председатель Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что из-за роста цен на него миллионы граждан не смогут оплачивать ЖКУ.