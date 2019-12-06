Зигующие американские надзиратели попали на фото

Нескольких сотрудников исправительных учреждений Западной Вирджинии в США отстранили от работы. Надзиратели поплатились за фотографию, на которой они сняты со вскинутыми в нацистском приветствии руками. На заднем фоне вдобавок красуется надпись «Хайль!».

Фотография была сделана во время тренинга. На снимке надзиратели позируют в официальной форме, они живописно расположились в три ряда на фоне надписи на стене — «Хайль Берд!». Берд — фамилия директора этого учебного класса, сообщил сайт издания Vice.

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Губернатор штата Джим Джастис оказался кране возмущен этим снимком. Рассвирепев, глава штата заявил, что не допустит подобного поведения среди сотрудников исправительных учреждений. По распоряжению губернатора несколько человек были мгновенно отстранены от работы — поплатились местом те, кого смогли узнать на фотографии.

Следует уточнить, что в канцелярию губернатора фото попало уже с заблюренными лицами надзирателей, поэтому чтобы установить личности героев снимка, потребовалось настоящее детективное расследование.

Секретарь Департамента по военным вопросам и общественной безопасности Джефф Сэнди тем временем дал собственную оценку фотографии. Он назвал ее неприятной и неуместной. По его словам, Департамент исправительных учреждений уже распорядился уничтожить все печатные копии снимка.