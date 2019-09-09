Жуткое существо нашли в своем дворе супруги из Великобритании

Семейная пара из Великобритании нашла во дворе своего дома странное существо. Буквально с неба на людей упало нечто похожее на змею, но с клыками и клювом.

Необычная находка была обнаружена на заднем дворе дома в британском городке Кингстон-апон-Халл, сообщило издание Hull Live. Супруги Венди Грей и Энди Вээр так и не смогли понять, что именно «прилетело» к ним в гости.

Существо британцы пока поместили в стакан. Его вид они безрезультатно пытались выяснить в Сети.

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«Я никогда не видел ничего подобного. <…> Такое чувство, что его наполовину съели, а потом просто выбросили. Каждый раз, когда мы поднимаем стекло, оно начинает двигаться», — рассказала Венди Грей.

Возможно, семейная пара нашла гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника. Однако точных данных, кто именно «упал с неба» в британский двор, пока нет.

Если присмотреться, то глаза существа расположены по бокам его головы, на ней также есть нечто, напоминающее клюв и клыки.