Жуткий пожар охватил несколько зданий в центре Сантьяго после протестов. Видео

Несколько зданий охвачены огнем в центре столицы Чили, где проходят протесты. Кадры с места происшествия очевидцы публикуют в Twitter.

Из-за дыма была проведена эвакуация постояльцев одного из отелей, сообщил телеканал 24 Horas.

В понедельник, 28 октября, в Сантьяго проходили манифестации. В протестах приняло участие несколько тысяч человек.

Пожар произошел около 17:00 (23:00 по московскому времени). Огонь охватил несколько зданий на одной из центральных улиц Сантьяго.

На месте пожара работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

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Массовые протесты охватили Чили после очередного повышения стоимости проезда в метро, о котором стало известно в начале октября. Кроме того, жители страны выражают недовольство из-за низкого качества медицинских услуг и их недоступности для многих, роста коммунальных тарифов, низких зарплат и отсутствия возможности бесплатно получить достойное образование.