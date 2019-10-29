Жуткий пожар охватил несколько зданий в центре Сантьяго после протестов. Видео
Из-за дыма была проведена эвакуация постояльцев одного из отелей, сообщил телеканал 24 Horas.
В понедельник, 28 октября, в Сантьяго проходили манифестации. В протестах приняло участие несколько тысяч человек.
Пожар произошел около 17:00 (23:00 по московскому времени). Огонь охватил несколько зданий на одной из центральных улиц Сантьяго.
На месте пожара работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
«Это историческое событие». Число митингующих в столице Чили превысило 1 млн человекПодробнее
Массовые протесты охватили Чили после очередного повышения стоимости проезда в метро, о котором стало известно в начале октября. Кроме того, жители страны выражают недовольство из-за низкого качества медицинских услуг и их недоступности для многих, роста коммунальных тарифов, низких зарплат и отсутствия возможности бесплатно получить достойное образование.