Журова рассказала о ложке дегтя в речи Макрона на заседании ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ. Несмотря на это, депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила «360», что смена курса французского лидера на Россию только иллюзия, и раскрыла детали его выступления в Совете Европы.

«Если есть иллюзии о том, что Макрон неожиданно полностью повернулся к России, то мы видели неоднократно его выступления, когда он начинал очень мило с нами общаться, а потом говорил, что санкции не отменят», — рассказала Журова.

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По ее словам, 1 октября глава Франции выступал на заседании ПАСЕ и подобная риторика прослеживалась и там.

«Основное, что он сказал, — это, что он приветствует возвращение Российской Федерации в ПАСЕ и Европа не должна этому сопротивляться. Он в курсе, что ряд стран планирует бойкотировать решение, но Макрон не поддержал эти бойкоты других делегаций», — отметила депутат.

В своем выступлении Макрон подчеркнул, что для полноценной работы российская сторона должна быть в Совете Европы. Также он положительно оценил обмен заключенными между Украиной и Россией и затронул тему выполнения Минских договоренностей.

«Я бы не сказала, что все безоблачно. Был задан вопрос впрямую о Крыме, признании и является ли это аннексией. Он практически ушел от ответа, сказав, что будет сохранять санкции и наказания за то, что произошло. В конце его речи оказалась ложка дегтя о отношении российской делегации и России в целом», — пояснила Журова.

Она добавила, что после возвращения к работе российской стороне придется держать удар. Представителей нашей страны хотят слышать в ПАСЕ, а тенденция последних лет об исключении была неправильной. Делегация не могла высказать своего мнения, а на заседаниях выступали только оппоненты.

Кроме того, Журова считает, что позиция Макрона указывает на его желание «натянуть на себя одеяло лидерства в Европе» и перехватить первенство у Германии.

Российскую делегацию лишили прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после проведения референдума в Крыму 2014 года. В 2017-м Россия прекратила платить членские взносы в СЕ, а 26 июня 2019 года стране полностью вернули все полномочия.