Мир 24 ноября 2022, 11:57 Журналисты «Звезды» рассказали, как работает российский полевой госпиталь в Белоруссии

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На территории Белоруссии развернута работа российского полевого госпиталя, на котором трудятся 124 медицинских специалиста. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В госпитале есть терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи. Работает реанимация и аптека.

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«Приемное отделение, терапевтическое, хирургическое, реанимация, аптека — это целый городок, который, благодаря работе генераторов, абсолютно автономный. Его пропускная способность — до 300 человек в сутки», — сказано в сообщении телеканала.

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Полевой госпиталь позволяет осмотреть раненых более тщательно и сразу передать в руки профессионалам.