Журналисты заподозрили Елизавету II в давней финансовой афере

Журналисты газеты The Guardian заподозрили королеву Великобритании Елизавету II в сокрытии личных доходов. Они сделали такие выводы на основании изученных документов из Национальных архивов.

Как написали в материале издания, в 1970-е годы она оказала влияние на чиновников Министерства торговли и промышленности государства. В итоге с согласия королевы внезапно внесли поправки в готовящийся законопроект «о прозрачности акционерного капитала». Примерно в то же время появилась подставная фирма, через которую Елизавета II якобы управляла акциями подконтрольных организаций.

Представители Букингемского дворца в беседе с Royal Central пояснили, что означает понятие «согласие королевы». Они отметили, что речь идет о формальной процедуре, которую никогда не нарушали, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Согласие королевы — это парламентский процесс, а его роль — чисто формальная. Согласие всегда дается монархом по просьбе правительства. Любое утверждение о том, что с помощью него заблокировали законодательство, просто неверно», — подчеркнули служители дворца.

По данным СМИ, в настоящий момент состояние Ее Величества оценивается в несколько сотен миллионов фунтов стерлингов.