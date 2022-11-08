Журналисты выяснили, что любимым напитком Карла III является мартини | 360°

Мир 08 ноября 2022, 11:07 Журналисты выяснили, что любимым напитком Карла III является мартини

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Друг короля Великобритании — граф Тибор Калноки — в разговоре с изданием Mirror рассказал, что Карл III всегда берет в заграничные поездки собственный бокал для мартини.

Король предпочитает выпивать бокал этого напитка каждый вечер перед ужином, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Ранее стало известно, что Карл III и его жена выразили нежелание переезжать в Букингемский дворец по причине того, что королевская резиденция не соответствует стандартам современного мира.

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