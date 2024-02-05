05 февраля 2024, 17:19
Журналисты в США заявили, что в Кремле обсуждают возможность интервью Путина Карлсону
Bloomberg: в Кремле обсуждают возможность интервью Путина журналисту Карлсону
Возможность интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону обсуждают в Кремле. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Интервью с Путиным обсуждается», — заявил источник, знакомый с позицией российского руководства.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов о планах Карлсона взять интервью у Путина. Официальный представитель Кремля заявил, что пока ему нечего сказать об этом зарубежным СМИ. Он добавил, что Кремль приветствует работу иностранных журналистов в России.
Бывший член палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер назвал американского работника СМИ предателем из-за сведений о его появлении в России. Политолог Игорь Шатров назвал такую реакцию США парадоксальной.
Такер Карлсон впервые прилетел в Россию 3 февраля. Журналист рассказал, что захотел посмотреть на столицу, поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено, сообщили «Известия».
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