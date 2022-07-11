Журналисты узнали о помощи Макрона компании Uber

Компания Uber после выхода на рынок такси Франции пользовалась услугами занимавшего тогда пост министра экономики Эммануэля Макрона. В частности, через него фирме удалось отменить запрет на свою работу в Марселе после крупной забастовки таксистов. Об этом говорится в материале Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Во Францию Uber пришел в 2011 году и сразу столкнулся с жестким контролем властей и недовольством со стороны служб такси, которым не понравился современный конкурент.

В продвижении на рынке в Европе компании помогали лоббисты: они имели связи с чиновниками, которых привлекали для решения возникающих проблем.

Одно из самых крупных противостояний Uber и таксистов происходило в Марселе в октябре 2015 года. Перевозчики тогда выходили на забастовки, а один раз не пустили менеджера Uber на мероприятие для бизнесменов, где он хотел выступить.

Для решения конфликта полиция приостановила использование приложения Uber в центральных районах города, а также около аэропорта и железнодорожного вокзала. После этого решения лоббист компании Марк Макганн попросил разобраться в ситуации министра экономики Эммануэля Макрона.

Спустя 12 дней после звонка власти Франции выпустили официальное постановление, что запрет на работу в центре Марселя, а также около воздушной гавани и вокзала распространяется «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber. По данным журналистов, через лоббистов компания получила необходимые ей разрешения во всех странах Западной Европы и улучшала свой имидж на Ближнем Востоке.