Журналисты уличили Зеленского в уклонении от уплаты налогов

Журналисты провели расследование, по итогу которого уличили президента Украины Владимира Зеленского и его супругу в уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в программе, которую опубликовал украинский «5 канал» на YouTube. Владелец этого телеканала — бывший украинский лидер Петр Порошенко.

В опубликованном видео финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших Зеленскому и его супруге, в полном объеме не выплачивали налоги даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.

В 2014 году, как объяснила финансист, во всех компаниях число официально оформленных сотрудников резко сократилось.

«Они полностью в тень перевели штат, то есть у них учитывались 1-2 работника, и фактически большинство компаний были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, очевидно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов», — рассказала Лютикова.

Депутат Верховной Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев подал в Государственную фискальную службу специальный депутатский запрос. Это сделано для того, чтобы изучить информацию о налогах на прибыль бывших компаний президентской четы. Как утверждает Арьев, эти данные подтвердили информацию из открытых источников.

В мае Евросоюз утвердил для Украины кредит в 500 миллионов евро. Это было сделано в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. В общей сложности по этой программе Украина уже получила начиная с 2014 года 3,8 миллиарда евро. Это самая большая сумма займа, которую Европейский союз когда-либо выделял стране-партнеру. Получить эти деньги Киев смог после ряда действий в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управления госфинансами, банковского сектора, энергетики, здравоохранения и соцполитики.