Журналисты удалили новость о переоборудовании отелей Роналду в больницы

Только мы успели восхититься благородством Криштиану Роналду, которой вроде обещал переоборудовать свои отели в больницы для лечения коронавирусных больных, как случилось странное. Испанская газета Marca, опубликовавшая эту новость, удалила материал.

Как написала итальянская La Repubblica, со страницы Marca эта публикация исчезла без каких-либо объяснений. Поэтому не исключено, что новость про гостиницы и оплату там лечения зараженных — это фейк. Тем не менее Роналду в своих stories в Instagram разместил ссылку на сбор средств, который ведет его клуб «Ювентус», для помощи больницам в итальянском регионе Пьемонт.

Источник фото: Instagram

«„Ювентус“ участвует в сборе средств для поддержки системы здравоохранения Пьемонта. Цель — поддержать медицинские учреждения и всех сотрудников, которые в настоящее время ведут тяжелую борьбу за лечение граждан. Собранные пожертвования пойдут на инициативу „Экстренная поддержка коронавирусного региона Пьемонт“», — сказано в сообщении на странице сбора средств.

Сейчас весь «Ювентус» находится на карантине. Ранее у одного из футболистов — Даниэля Ругани — нашли COVID-19. Криштиану Роналду карантин проводит на своей вилле на острове Мадейра.

Италия — европейская страна, которая больше всего пострадала от коронавируса. Жертвами COVID-19 там стали 1441 человек, еще более 21 тысячи заразились. Об этом написало РИА «Новости».

В России зафиксировано 63 случаев заболевания. В связи с этим власти Московской области создали оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всю последнюю информацию можно получить в официальном Telegram-канале штаба.