08 декабря 2022, 19:39
Журналисты The New York Times объявили первую за 40 лет масштабную забастовку
Сотрудники The New York Times вышли на первую за 40 лет забастовку
Порядка 1,1 тысячи сотрудников американской ежедневной газеты The New York Times вышли на первую масштабную забастовку за 40 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Забастовка продлится сутки. Репортеры и редакторы газеты начали протест из-за того, что долгое время профсоюз NewsGuild и издание не могут подписать соглашение насчет повышения зарплаты и возможности работать удаленно.
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Предыдущий договор истек в марте 2021 года, с этого момента стороны не смогли согласовать новый контракт.
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«Их (руководства издания — прим. ред.) предложение все еще не отражает экономической действительности, не соответствуя как по показателям инфляции, так и по темпам прироста зарплат в США», — привело заявление профсоюза The New York Times.
Представитель газеты Даниэль Роудс Ха признался, что такие события разочаровывают. Предыдущий раз больше суток сотрудники издания протестовали в 1981 году.
Газета The Times сообщала, что свыше миллиона жителей Великобритании собираются участвовать в различных отраслевых забастовках. Протесты пройдут по всей стране в декабре и январе.
Забастовки
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