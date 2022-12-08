Мир 08 декабря 2022, 19:39 Журналисты The New York Times объявили первую за 40 лет масштабную забастовку Сотрудники The New York Times вышли на первую за 40 лет забастовку Unsplash

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Порядка 1,1 тысячи сотрудников американской ежедневной газеты The New York Times вышли на первую масштабную забастовку за 40 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Забастовка продлится сутки. Репортеры и редакторы газеты начали протест из-за того, что долгое время профсоюз NewsGuild и издание не могут подписать соглашение насчет повышения зарплаты и возможности работать удаленно.

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Предыдущий договор истек в марте 2021 года, с этого момента стороны не смогли согласовать новый контракт.

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«Их (руководства издания — прим. ред.) предложение все еще не отражает экономической действительности, не соответствуя как по показателям инфляции, так и по темпам прироста зарплат в США», — привело заявление профсоюза The New York Times.

Представитель газеты Даниэль Роудс Ха признался, что такие события разочаровывают. Предыдущий раз больше суток сотрудники издания протестовали в 1981 году.

Газета The Times сообщала, что свыше миллиона жителей Великобритании собираются участвовать в различных отраслевых забастовках. Протесты пройдут по всей стране в декабре и январе.