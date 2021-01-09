Журналисты США увидели в штурме Капитолия черты «предгитлеровской эпохи»

«США будут напоминать Римскую республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», — сказано в материале.

Автор статьи указывает, что события 2020 года показали, что в Штатах произошло крушение норм, которые позволяли взаимодействовать людям с полярными взглядами в рамках одного государства.

«Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы, <…> когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят», — отметил автор. Он добавил, что при таком положении дел «ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость»

США в сложившейся ситуации ждет один из двух сценариев развития, как заметил автор материала. Либо штурм Капитолия сторонниками Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой — и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой стала делегитимизация режима, подчеркивается в материале.

6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами президентских выборов, ворвались в Капитолий и устроили там погром во время заседания Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост главы Американского государства. Во время беспорядков погибли пять человек. После этих событий Трампа забанили во всех социальных сетях.

Обвинений в подстрекательстве к захвату Капитолия действующему президенту США министерство юстиции выдвигать не будет. А вот избранный президент Джо Байден напротив, заявил, что именно действия Трампа привели к тому, что «внутренние террористы» пошли на штурм здания Конгресса. За импичмент Трампа выступает палата представителей и ее спикер Нэнси Пелоси. Она уже заявила, что если правительство не воспользуется 25-й поправкой, то вотум недоверия вынесет Конгресс.

Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает 20 января